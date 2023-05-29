В Ростове-на-Дону разыскивают водителя, который врезался в ЛЭП и припаркованное авто

Водитель иномарки скрылся в неизвестном направлении. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону разыскивают неизвестного водителя, устроившего ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 28 мая около 5 часов утра на Богатяновском спуске, 8/55.

По предварительной информации, водитель «Ауди» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, затем его отбросило в припаркованную «Дэу Нексию». После чего водитель иномарки скрылся в неизвестном направлении.

Всех, кто знает какую-то информацию, сообщите по телефонам: (863)249-34-04, 249-35-16 или 102.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге водитель иномарки сбил 13-летнего велосипедиста

С травмами его доставили в больницу

(Подробности)