В Ростовской области 93 га сельхозземель превратили в заросшую сорняками свалку

Площадку в 500 кв. метров забросали бытовым мусором Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Ростовской области на территории Тацинского района участок земли превратили в заросшую сорняками стихийную свалку. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

Речь идет о территории в 93 га. Площадку в 500 кв. метров забросали бытовым мусором, битым шифером, ветками и продуктами животноводства. Остальную землю заполонили дикие деревья и сорняки. Все оказалось полностью заброшено, и никаких работ не проводилось.

- Участком владеет физическое лицо. В адрес нарушителя уже направили предупреждение с требованием исправить ситуацию, - прокомментировали в Россельхознадзоре.

Специалисты ведомства опасаются, что на неиспользуемой территории летом могут разгореться пожары.

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