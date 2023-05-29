В Ростове-на-Дону пройдет массовое отключение света. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 30 мая 2023 года, в Ростове-на-Дону пройдет массовое отключение света. Публикуем график отключения.

По данным энергетиков, с 9.00 до 16.00 пройдет отключат электроэнергию по следующим адресам:

Улица Мечникова 81/3; улица Школьная 11-13; улица 40-я Линия 60-84, 17-41; улица Тюхряева 56-66, 61-77; переулок Клавишный 2-12; переулок Агрономический 2-26, 1-19; улица Байкальская 2-36, 1-39; улица Гранатовая 13/44В; улица Еременко 45-47, 55, 61-81, 58, 44а; улица Живописная 1-91, 2-68; улица Западная 13-55, 81-87, 101-127, 22-68; улица Калининградская 26-64, 17-75; улица Карпатская 1-39, 2-40; улица Ковалевской 1-41, 2-42; улица Линейная 1-35, 2-38; улица Лобачевского 2-34, 1-41; улица Маршальская 1-35, 2-44; улица Озерная 1-41, 2-42; улица Семипалатинская 1-39, 2-42; улица Шекспира 1-39, 2-40; улица Шишкина 1-43, 2-40; сады СКЖД; улица Доватора 144/30, 144/28, 235, 205, 243/42, 141; с/т «Ростов-Главный»; садовое товарищество «Пролетарский молот»; переулок Доломановский 70/5, 70/6, 70/7, 70 Б, 70Е; улица Малюгиной 100, 119-121, 127/90; переулок Халтуринский 103; переулок Гвардейский 41.

С 9.00 до 17.00 отключение коснется следующих адресов:

Улица Закруткина 1-23, 2-24; улица Мясникова 21-39; улица Советская 2-12; улица 13-я Линия 12-32, 5-27; улица 15-я Линия 14-32, 13-27; улица 17-я Линия 1-25, 2-24; улица 19-я Линия 2-10; улица Закруткина 1-23, 2-24; улица Мясникова 21-39; улица Советская 2-12; улица 13-я Линия 12-32, 5-27; улица 15-я Линия 14-32, 13-27; улица 17-я Линия 1-25, 2-24; улица 19-я Линия 2-10, улица Инициативная 2-14, 1-79; улица Стальского 2-76, 1-41; улица Лисичанская 2-32, 7-19; улица Ногинская 1-25, 2-32; улица Куприна 1-43, 2-46; улица Фадеева 1-39, 2-36; улица Писемского 1-29, 2-38; улица Лескова 11-31, 18-32; улица Гомельская 1-19, 2-18; улица Вересаева 1-99, 2-86; улица Щедрина 1-31, 12-28; улица Сурикова 1-33, 2-36; улица Гикало 1-37, 2-30; переулок Летный 1-5, 2-6; улица Камо 1-5, 2-14; улица Саранская 1-21, 2-26; улица Щорса 11-31, 14-30; улица Алма-Атинская 1/254, 7-59, 2-98; улица Щаденко 2/256, 2-32, 1-33; улица Щорса 1-9, 2-12; улица Минина 2-18, 7-17, проспект Стачки 197, 199, 199/2, 199/3; проспект Космонавтов 16, 16А, 18, 18/2, 20, 22, 22/1, 22/2, 24; бульвар Комарова 32, 32А, 34, 36, 38, 38/1, 40, 40/1, 40/2, 42; улица Севанская 14, 22.

Напомним, в Ростове правоохранители разыскивают водителя, который «Дэу Нексию» врезался в линию электропередач, а также в припаркованный автомобиль. Инцидент произошел на Богатяновском спуске, 8/55.

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