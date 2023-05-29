При планировании поездок необходимо учитывать ограничения. Фото: Дмитрий Кутепов

Начиная с 31 мая, в Ростове будут ограничивать движение транспорта по некоторым улицам. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 31 мая по 31 октября ограничат проезд по улице Социалистической, в районе строений №№ 144/146 и 141, а также по улице Шеболдаева, в районе строения № 2Е.

С 3 июля по 25 августа — по улице Темерницкой, от строения № 10 до строения № 24/22.

С 12 по 27 июля — по улице Маркова, от улицы Бондаренко до переулка Озимого, по переулку Озимому, а также по улице Локомотивной, на участке от переулка Озимого до переулка Приволжского.

С 17 июля по 9 августа — по улице Текучева, от проспекта Буденновского до переулка Приволжского.

С 29 июля по 17 августа — по улице Текучева, от переулка Приволжского до путепровода в створе улицы Текучева.

С 1 августа по 10 сентября ограничат проезд по улице Менжинского, в районе строения №2.

Напомним, 30 мая из-за проведения ремонтных работ в Ростове сотни домов останутся без света.

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