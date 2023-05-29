В Ростове из-за непогоды продлили режим повышенной готовности

Синоптики прогнозируют в области до конца суток 29 мая сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону режим повышенной готовности, действующий с 25 мая, продлили до 12.00 вторника, 30 мая. Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности главы администрации, сообщили в горадминистрации.

Данное решение было принято из-за объявления очередного штормового предупреждения. Напомним, синоптики прогнозируют в области до конца суток 29 мая сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.

Напомним, донских водителей из-за непогоды попросили быть предельно внимательными на дорогах, снизив скорость движения и увеличив дистанцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове ограничат проезд по некоторым улицам с 31 мая по 10 сентября

Начиная с 31 мая, в Ростове будут ограничивать движение транспорта по некоторым улицам. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения (подробности)