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НовостиОбщество29 мая 2023 8:25

В Ростове из-за непогоды продлили режим повышенной готовности

Документ подписал исполняющий обязанности главы администрации Ростова
Дмитрий Кутепов
Синоптики прогнозируют в области до конца суток 29 мая сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром.

Синоптики прогнозируют в области до конца суток 29 мая сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону режим повышенной готовности, действующий с 25 мая, продлили до 12.00 вторника, 30 мая. Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности главы администрации, сообщили в горадминистрации.

Данное решение было принято из-за объявления очередного штормового предупреждения. Напомним, синоптики прогнозируют в области до конца суток 29 мая сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.

Напомним, донских водителей из-за непогоды попросили быть предельно внимательными на дорогах, снизив скорость движения и увеличив дистанцию.

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