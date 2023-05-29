Названы районы Ростовской области, где часто случаются ДТП

В Ростовской области есть районы, где после зимы до сих пор не приступили к некоторым дорожным работам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области есть районы, где после зимы до сих пор не приступили к некоторым дорожным работам. А вот большинство выбоин на дорогах региона уже ликвидированы. Об этом сообщается на сайте правительства области.

- После зимы на местных дорогах выявлено 313 тысяч квадратных метров ямочности, из которых на сегодня устранено 303 тысячи, - сообщает министр транспорта Владимира Окунев. - Ликвидация дефектов завершена в 42 муниципальных образованиях. 11 муниципалитетов заявили о том, что все устранят до 1 июня.

По словам министра транспорта, много ям остается в Каменск-Шахтинском - 2800 квадратных метров покрытия (сказывается медленная работа подрядчика). В Ростове предстоит устранить дорожные выбоины в тысячу квадратных метров.

Не везде выкашивается поросль у обочины. Эта работа выполнена на 45%.

Где-то не хватает дорожных знаков. Такая ситуация, например, наблюдается в Дубовском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Октябрьском, Боковском, Зимовниковском и Шолоховском районах.

В ряде территорий не сделали дорожную разметку. В Песчанокопском, Заветинском, Ремонтненском, Тарасовском и Веселовском районах к этому делу даже не приступали.

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