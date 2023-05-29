В 2023 году в Ростове отремонтируют 15 тротуаров

Все работы по обновлению тротуаров надо выполнить до 1 июля.

В 2023 году в Ростове-на-Дону планируют привести в порядок 15 тротуаров общей площадью 10 087 кв метров. Об этом сообщили в горадминистрации.

На данный момент с опережением графика работы завершили на 10 тротуарах. Еще на пяти работы, по данным городских властей, идут по графику. Все работы должны быть выполнены, согласно контрактов, до 1 июля.

В частности, тротуары обновили по следующим участкам:

— по улице 6-ой Кольцевой от проспекта Стачки до улицы Красной;

— по улице Пацаева от дома № 7 до дома № 1 по улице Борко;

— в переулке Рационализаторском от улицы Солидарности до улицы Кржижановского;

— по улице 3-я Линия от улицы Мясникова до улицы Закруткина;

— по улице Готвальда от улицы Загорской до улицы Портовой;

— по улице Оганова от улицы 1-й Форматной до улицы 3-й Форматной;

— по улице Алейникова от улицы Доватора до улицы Шеповалова;

— по улице Врубовой от дома № 5 до дома № 17;

— по улице Лизы Чайкиной от дома № 1/12 до дома № 11В;

— от переулка 2-го Атмосферного, № 8 по переулок Оптическому, улица Космической; от переулка Оптического до улица Орбитальной (конечная остановка напротив дома № 86).

Напомним, начиная с 31 мая, в Ростове по некоторым улицам ограничат проезд транспорта. Продлится это до 10 сентября.

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