Россияне стали чаще интересоваться кредитами на малые суммы

​Фото: пресс-служба ВТБ.

Специалисты отмечают, что количество подаваемых заявок на оформление кредитов на малые суммы существенно увеличилось по сравнению с прошлым годом. Также повысился размер среднего чека. Особенно это проявилось в период подготовки россиян к майским праздникам.

Так, в ВТБ пояснили, что с момента запуска банком кредитования на малые суммы было оформлено свыше 50 тысяч таких займов на сумму свыше миллиарда рублей. Средний чек в мае составил 21 тысячу рублей. Активнее всего данные кредиты берут жители Москвы и Подмосковья, а также Самарской и Новосибирской областей.

- Сегодня заемщики стали активнее интересоваться кредитами на небольшие суммы и короткие сроки, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет. Мы настроены на усиление работы с массовым сегментом и предлагаем своим клиентам рассмотреть разные варианты получения таких кредитов, не только через микрофинансовые организации. Тем более, что в банке условия, как правило, более прозрачные. Оценивая первые результаты после полноценного запуска продукта, мы видим растущий спрос среди клиентов, – прокомментировал Евгений Благинин, заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.