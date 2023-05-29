600 тонн раствора ушло на дезинфекцию полигонов ЮВО к новому учебному периоду

Дезинфекции подверглись целых десять миллионов квадратных метров. Это и помещения, и учебные комплексы и тренажеры. Фото: Андрей АБРАМОВ

К новому учебному сезону на полигонах Южного военного округа провели санобработку, израсходовав 600 тонн раствора. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Сейчас общевойсковые и специальные полигоны подготовлены. Соответствующую обработку сделали подразделения радиационной, химической и биологической защиты округа. Дезинфекции подверглись целых десять миллионов квадратных метров. Это и помещения, и учебные комплексы, и тренажеры. Их обработали полуторапроцентным водным раствором 2/3 гипохлорита кальция. В обработке участвовали 100 единиц спецтехники.

Помимо санитарной подготовки, на полигонах также оборудовали мишенные поля и линии связи. Здесь установили мишени, которые имитируют противника, его технику и защитные сооружения.

Так что условия для того, чтобы учиться вести бой на сухопутной и авиационной технике на полигонах, созданы, впрочем, как и условия, чтобы получить навыки по применению стрелкового оружия и тактических ракет.

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