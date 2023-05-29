В Ростове 1 июня вновь запретили продавать алкоголь

Ограничение будет действовать по всей территории Ростовской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 1 июня, в Ростове-на-Дону из-за празднования Международного дня защиты детей нельзя будет продавать алкоголь. Об этом предупредили в горадминистрации.

При этом ограничение не будет распространяться на заведения общественного питания, где торгуют пивом и напитками на его основе, сидром, пуаре и медовухой.

Напомним, что в соответствии с областным законом ограничение будет действовать по всей территории Ростовской области. До этого такой запрет вводили из-за проведения в школах последних звонков.

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