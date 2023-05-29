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НовостиОбщество29 мая 2023 10:53

В Ростове 1 июня вновь запретили продавать алкоголь

При этом ограничение не распространяется на заведения общепита
Дмитрий Кутепов
Ограничение будет действовать по всей территории Ростовской области.

Ограничение будет действовать по всей территории Ростовской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 1 июня, в Ростове-на-Дону из-за празднования Международного дня защиты детей нельзя будет продавать алкоголь. Об этом предупредили в горадминистрации.

При этом ограничение не будет распространяться на заведения общественного питания, где торгуют пивом и напитками на его основе, сидром, пуаре и медовухой.

Напомним, что в соответствии с областным законом ограничение будет действовать по всей территории Ростовской области. До этого такой запрет вводили из-за проведения в школах последних звонков.

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