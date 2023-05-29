25 тысяч семей Ростовской области получают пособие на первого ребенка до 3 лет

Размер выплаты в Ростовской области - 13 759 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области более 25 тысяч семей получают ежемесячные выплаты на первого ребенка до 3 лет. Информацию СФР опубликовали на сайте донского правительства.

- С начала года нуждающимся семьям с детьми до 17 лет предоставляют единое пособие. Родителям малышей младше 3 лет могут перечислять деньги по старым правилам, либо они должны перейти на единое пособие, - говорится в сообщении.

Как уточнили специалисты, по старым правилам деньги получают 25 418 семей с маленькими детьми. Финансовую поддержку назначают тем, у кого среднедушевой доход в семье не превышает двукратной величины прожиточного минимума, то есть менее 27 026 рублей.

Заявление можно подать через личный кабинет на сайте Госуслуг или в МФЦ. Срок рассмотрения - 10 дней.

В Фонде пенсионного и социального страхования добавили: выплата назначается с рождения ребенка, если заявление подали до 6-месячного возраста. В остальных случаях - с даты обращения. При одобрении обращения сумма поступает за полный месяц. Размер выплаты в Ростовской области - 13 759 рублей.

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