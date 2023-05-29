«Сетует на кризис и любит спиртное»: В Ростовской области составили типичный портрет неплательщика алиментов

Обычно должники работают официально. При этом есть и те, кто работает нелегально. Фото: Евгения ГУСЕВА

Донские судебные приставы составили образ типичного неплательщика алиментов, а также опубликовали список муниципалитетов, где больше всего таких личностей проживает.

По данным ведомства, обычно алименты стараются не платить мужчины в возрасте от 22 до 54 лет. Их приставы разделили на две группы — типичных и принципиальных.

К типичным они отнесли неплатежеспособных любителей выпить, сетующих на кризис.

Принципиальные — те, кто имеют долги по алиментам, но все же платят, хоть и не в полной мере.

При этом есть среди алиментщиков и женщины. Обычно это либо малолетние матери, либо женщины, которые ведут асоциальный образ жизни. Они могут употреблять алкоголь или наркотики. При этом обычно лишены родительских прав.

В Ростове больше всего неплательщиков живет в Ворошиловском, Железнодорожном, Октябрьском и Советском районах. Также в лидерах оказались города Азов, Белая Калитва, Волгодонск, Каменск-Шахтинский, Миллерово, Новочеркасск, Сальск, Таганрог и Шахты.

Обычно должники работают официально. При этом есть и те, кто работает нелегально. Для борьбы с такими приставы арестовывают у них имущество, лишают возможности управлять машиной и не дают выехать заграницу.

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