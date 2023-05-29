30 мая в центре Новочеркасска на три часа ограничат движение транспорта

Проехать нельзя будет по нечетной стороне от Пушкинской до площади Ермака Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 30 мая, в Новочеркасске на несколько часов ограничат проезд по участку проспекта Платовского. Об этом говорится на сайте городской администрации.

- Ограничения продлятся в течение первой половины дня, 8 до 11 часов. Перекроют нечетную сторону проспекта Платовского от Пушкинской до площади Ермака, - предупредили водителей.

Сложности с проездом связаны с проведением мероприятий, посвященных конному перехожу Донских казаков.

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