Из-за избиения супругом в Ростовской области умерла 72-летняя пенсионерка

26 мая супруги поругались, после чего пенсионер избил руками свою жену. Фото: Евгения ГУСЕВА

В город Каменске-Шахтинском Ростовской области задержали 77-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда 72-летней супруге, от чего та потом скончалась.

В областном следкоме сообщили, что 26 мая супруги поругались, после чего пенсионер избил руками свою жену. От полученных травм она скончалась на месте.

Мужчину сразу же задержали. В совершении преступления он признался. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти женщины, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Ростовской области пенсионер почти 30 раз ударил тростью друга, после чего забыл о его убийстве. Конфликт у них произошел после того, как они «приговорили» четвертую бутылку алкоголя.

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