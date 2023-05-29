В Ростовской области всех желающих учат «реанимировать» тренажеры

Уроки на воде проводятся в каждом муниципалитете. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Ростовской области все желающие могут научиться оказывать первую помощь на тренажерах при неотложных состояниях. Обучение проводят спасатели и медики. Об этом сообщается на сайте ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море РФ.

- Целью данного мероприятия была и остается — пропаганда соблюдения правил безопасности и обустройство зон отдыха на воде, - поясняют спасатели.

Благодаря фестивалю преображаются пляжи. На берега рек и прудов завозится песок. Места у водоемов очищают от мусора. Кроме того, там появляются навесы, детские и спортивные площадки.

Но главное: фестиваль — это возможность научиться спасать людей. И помогают в этом настоящие профессионалы. Они учат оказывать первую помощь при неотложных состояниях, правильно протягивать руку помощи утопающим.

В этом году, начиная с мая, спасатели проинструктировали около 10 тысяч человек. В основном, это школьники. Но стать учениками спасателей может и любой желающий. Уроки на воде проводятся в каждом муниципалитете. Более подробно об этом можно узнать на местных страничках в соцсетях.

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