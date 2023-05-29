В Ростовской области поймали браконьеров, ловивших судака ставным неводом

Ущерб от незаконной ловли оценили в миллион рублей. Фото: ГУ МВД Ростовской области.

В Ростовской области недалеко от села Приморка Неклиновского района полицейские задержали троих местных мужчин, подозреваемых в браконьерстве. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ведомства.

— Работники одной из рыбодобывающих компаний, которые помимо полученных квот на промышленное рыболовство, использовали методы конспирации и добывали запрещенную рыбу, — отметили в полиции.

Для ловли судака мужчины использовали ставной невод. У них их изъяли несколько штук, а также два катера с моторами и 156 рыбин.

— Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам от противозаконной рыбалки, составил порядка одного миллиона рублей, — добавили в главке полиции.

За незаконную добычу водных биологических ресурсов мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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