Ростовская область вошла в топ-25 антирейтинга России по уровню загрязнения водоемов

В бассейне реки Дон отметили 27 случаев «высокого загрязнения» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовская область по итогам 2022 года оказалась на 23 строке антирейтинга регионов по уровню загрязнения водоемов. К такому выводу пришли аналитики компании FinExpertiza.

В исследовании указано, что в бассейне реки Дон отметили 27 случаев «высокого загрязнения», но экстремально высоких показателей не фиксировали.

При этом донской регион в списке разместили ниже Рязанской области, но выше Ленинградской, в которой было 7 случаев «экстремального загрязнения».

Добавим, всего по стране зарегистрировали 2,47 тысячи фактов ухудшения состояния водоемов. Это оказалось на 9 % больше, чем в 2021 году.

Нормы, в том числе из-за неочищенных стоков, были превышены в Свердловской, Мурманской, Московской, Новгородской, Смоленской, Челябинской, Новосибирской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае и Москве. Итоги подвели на основе данных Росгидромета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Роспотребнадзоре сообщили, что жители Ростова получают качественную питьевую воду

Вывод о состоянии ресурса сделали после проверки отобранных проб (подробности)