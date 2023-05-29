Житель Шахт похитил прокатный электросамокат с помощью неработающего мобильника

Сумма ущерба составила примерно 25 тысяч рублей Фото: Яна АСТАХОВА

27-летний житель Шахт обманом увел и продал прокатный электросамокат. Теперь мужчине грозит уголовное наказание, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Как пояснили правоохранители, подозреваемый горе-бизнесмен пришел в пункт проката, оставил в залог нерабочий мобильный телефон и пообещал оплатить все когда вернется. Однако этого не произошло. Мужчина просто обменял транспорт на деньги и сразу их потратил. Сумма ущерба составила примерно 25 тысяч рублей.

- Возбуждено дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Мужчину могут оштрафовать. Однако максимальное наказание по статье составляет до 5 лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе МВД.

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