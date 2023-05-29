В Ростове будут судить мужчину, повредившего почку человеку на Привокзальной площади

Житель Калининградской области неизвестным предметом ударил в левую почку оппонента. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове будут судить 51-летнего жителя Калининградской области, обвиняемого в жестоком избиении мужчины на Привокзальной площади донской столицы. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Правоохранители считают, что мужчины поругались на площади. Из-за этого житель Калининградской области неизвестным предметом ударил в левую почку оппонента. Тот получил колото-резаную рану. Его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд донской столицы. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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