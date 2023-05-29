Синоптики рассказали о погоде в начале июня в Ростове

Всю неделю будут идти дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всю рабочую неделю на Дону будет пасмурно и дождливо. Об этом говорится на сайте ростовского Гидрометцентра.

Во вторник, 30 мая, в Ростове пройдет ливень с грозой. Днем воздух прогреется до +25 градусов. А вечером градусник покажет +17.

В среду, 31 мая, будет пасмурно, но без осадков. А в первые дни лета ожидается переменная облачность. В дневные часы воздух прогреется до +23. Ветер будет дуть со скоростью до восьми метров в секунду.

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