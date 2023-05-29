В Чертковском районе водитель автобуса потерял сознание и попал в ДТП с пассажирами

Со слов очевидцев, водитель потерял сознание и устроил ДТП. ФОТО: УГИБДД по Ростовской области

В субботу, 27 мая, в Чертковском районе на трассе М-4 «Дон» рейсовый автобус попал в аварию. Известно, что он вез пассажиров из Каменска-Шахтинского в Воронеж.

По предварительным данным водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. Со слов очевидцев, в момент аварии шофер потерял сознание.

Во время столкновения в салоне автобуса находилось 34 пассажира. Из них травмы получил только 56-летний мужчина и водитель.

Сотрудники ДПС пересадили пассажиров в другие автобусы, и они продолжили путь.

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