В Ростовской области продлили штормовое предупреждение на 30 мая

Жителям области рекомендуют в непогоду остаться дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 30 мая, по всей Ростовской области продолжит действовать штормовое предупреждение.

- Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом, - сообщили в МЧС.

Также прогнозируется усиление ветра. Его порывы будут достигать 20 – 23 метров в секунду.

Жителям области рекомендуют в непогоду оставаться дома. А если уж и собираетесь выходить на улицу, то соблюдайте технику безопасности. Также не стоит оставлять автомобили рядом с плохо закрепленными конструкциями.

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