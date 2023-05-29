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НовостиОбщество29 мая 2023 17:27

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение на 30 мая

Ожидается усиление ветра и гроза
Екатерина ПОПОВА
Жителям области рекомендуют в непогоду остаться дома.

Жителям области рекомендуют в непогоду остаться дома.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 30 мая, по всей Ростовской области продолжит действовать штормовое предупреждение.

- Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом, - сообщили в МЧС.

Также прогнозируется усиление ветра. Его порывы будут достигать 20 – 23 метров в секунду.

Жителям области рекомендуют в непогоду оставаться дома. А если уж и собираетесь выходить на улицу, то соблюдайте технику безопасности. Также не стоит оставлять автомобили рядом с плохо закрепленными конструкциями.

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