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НовостиОбщество29 мая 2023 18:06

Власти Ростова объяснили причину ограничения движения возле домов на Пушкинской, 225

Администрация города провела проверку
Екатерина ПОПОВА
Ростовчане просили администрацию города проверить законность ограничения движения на этом участке на Пушкинской.

Ростовчане просили администрацию города проверить законность ограничения движения на этом участке на Пушкинской.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Ростова проверила законность закрытого проезда к шести домам на улице Пушкинской, 225. Об этом власти сообщили в своем телеграм-канале.

Недавно возле многоквартирного дома на Пушкинской местные заметили забор, который ограничивал проезд машин экстренных служб к другим домам. После этого ростовчане просили администрацию города проверить законность ограничения движения на этом участке.

В ТСЖ «Жилой комплекс 21 век», который и обслуживает дом на улице Пушкинской, 225, властям сообщили, что участок относится к общему имуществу жильцов. А работы были проведены в результате протокола общего собрания собственников.

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