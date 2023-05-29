Власти Ростова объяснили причину ограничения движения возле домов на Пушкинской, 225

Ростовчане просили администрацию города проверить законность ограничения движения на этом участке на Пушкинской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Ростова проверила законность закрытого проезда к шести домам на улице Пушкинской, 225. Об этом власти сообщили в своем телеграм-канале.

Недавно возле многоквартирного дома на Пушкинской местные заметили забор, который ограничивал проезд машин экстренных служб к другим домам. После этого ростовчане просили администрацию города проверить законность ограничения движения на этом участке.

В ТСЖ «Жилой комплекс 21 век», который и обслуживает дом на улице Пушкинской, 225, властям сообщили, что участок относится к общему имуществу жильцов. А работы были проведены в результате протокола общего собрания собственников.

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