Четыре ростовских гандболистки выиграли золото на IX Российско-китайских молодежных летних играх

Спортсменки приняли участие во всех трех победных матчах. ФОТО: телеграм-канал администрации города

Ростовские гандболистки в составе российской сборной одержали победу в Чунцине во время IX Российско-китайских молодежных летних игр. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

- В составе сборной U-17 выступали воспитанницы ростовского гандбола – Анастасия Ясницкая, Елизавета Бондарева, Софья Пивень и Виола Тулина, - говорится в сообщении.

Спортсменки приняли участие во всех трех победных матчах.

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