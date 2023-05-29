Четыре ростовских гандболистки выиграли золото на IX Российско-китайских молодежных летних играх

Спортсменки приняли участие во всех трех победных матчах. ФОТО: телеграм-канал администрации города
Ростовские гандболистки в составе российской сборной одержали победу в Чунцине во время IX Российско-китайских молодежных летних игр. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
- В составе сборной U-17 выступали воспитанницы ростовского гандбола – Анастасия Ясницкая, Елизавета Бондарева, Софья Пивень и Виола Тулина, - говорится в сообщении.
Спортсменки приняли участие во всех трех победных матчах.
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