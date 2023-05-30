В Ростовской области без вести пропал 56-летний мужчина

Евгений Резник не выходит на связь с родственниками с 9 мая. Фото: "ЛизаАлерт"
В Орловском районе больше трех недель разыскивают пропавшего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Евгения Резника последний раз видели 9 мая. С того дня мужчина перестал выходить на связь с близкими. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывают все близлежащие районы, но пока найти мужчину не удается.
Рост пропавшего – около 183 сантиметров. У него худощавое телосложение и темно-русые волосы с залысиной.
В день исчезновения он был одет в синий рабочий костюм.
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