Ростовчанка хотела устроиться на новую работу, но потеряла все сбережения

Аферисты списали со счета ростовчанки около 700 тысяч Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове местная жительница хотела устроиться на новую работу, но осталась без денег. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, ростовчанка оставила онлайн-заявление в организацию по трудоустройству. Спустя время ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей организации. Она сообщила, что для ростовчанки уже подобрана вакансия специалиста по набору текста в удаленном формате. Спустя время с ней связалась другая лжесотрудница. Она сообщила, что ей необходимо оформить самозанятость через одно из банковских приложений. После всех выполненных условий ей сказали взять кредит на 300 тысяч рублей и перевести на виртуальный счет. После чего, мошенники попросили включить трансляцию экрана, чтобы зафиксировать все коды. Так, аферистам удалось списать порядка 700 тысяч рублей.

Когда женщина поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело во статье «Кража».

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