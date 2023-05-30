В Таганрогском морском порту техническая документация не соответствовала требованиям

Прокуратура направила в суд исковое заявление
Фото: Артем КИЛЬКИН
Техническая документация Таганрогского морского порта не соответствовала требованиям. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
По информации ведомства, суд по результатам рассмотрения искового заявления Таганрогского транспортного прокурора обязал оператора морского терминала разработать документацию, обосновывающую деятельность по перевалке угля в морском порту Таганрог, с учетом требований действующего законодательства.
Органы установили, что документация порта не соответствовала требованиям техрегламента о безопасности объектов морского транспорта. Прокуратура направила в суд иск об обязанности составить новые документы. Иск удовлетворили.
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