В Таганрогском морском порту техническая документация не соответствовала требованиям

Прокуратура направила в суд исковое заявление Фото: Артем КИЛЬКИН

Техническая документация Таганрогского морского порта не соответствовала требованиям. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

По информации ведомства, суд по результатам рассмотрения искового заявления Таганрогского транспортного прокурора обязал оператора морского терминала разработать документацию, обосновывающую деятельность по перевалке угля в морском порту Таганрог, с учетом требований действующего законодательства.

Органы установили, что документация порта не соответствовала требованиям техрегламента о безопасности объектов морского транспорта. Прокуратура направила в суд иск об обязанности составить новые документы. Иск удовлетворили.

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