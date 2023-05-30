Власти Ростовской области опровергли слухи о сносе Парамоновских складов

Разрешение на разбор конструкций не выдавали Фото: Андрей ДЯТЛОВ

Власти Ростовской области, отвечая на пост общественника Артемия Зайцева, опровергли информацию о возможном сносе Парамоновских складов. Комментарии опубликовали в телеграм-канале «Урбанистика».

Сначала Артемий Зайцев заявил, что на восстановление Парамонов якобы не тратят деньги, из-за чего комплекс построек может развалиться до такой степени, что все в итоге снесут.

- Информация не соответствует действительности. В комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области не поступали подобные обращения. Разрешение на разбор конструкций комитет не выдавал, - подчеркнули донские власти.

Также было указано, что в «2020 году собственник уже провел первоочередные противоаварийные работы на литере «Г», и после этого была проведена проверка».

- Парамоновские склады - объект федерального значения, включенный в единый госреестр объектов культурного наследия народов России. В соответствии с Федеральным законом от 2002 года демонтаж таких зданий запрещен, - говорится в официальном ответе донского правительства.

Напомним, ранее два эксперта из Ростова-на-Дону допустили снос Парамоновских складов для того, чтобы «восстановить их в прежнем облике» или «создать музей с летним театром».

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