В Ростовской области женщину в последний момент спасли от телефонных мошенников

Пока женщина оформляла в банке кредит, сотрудница поняла, что это мошенники, и вызвала полицейских. Фото: полиция области.

В городе Волгодонске Ростовской области в последний момент сотрудники банка и полицейские остановили 47-летнюю местную жительницу, которая собиралась взять на себя 250-тысячный кредит и перевести деньги мошенникам. Об этом сообщили в региональном главке полиции.

Женщине на телефон позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка. Ей он рассказал, что на нее оформили кредит. Чтобы помочь правоохранителям поймать преступников, надо взять на себя кредит 250 тысяч рублей, и перевести деньги на «безопасный счет».

Пока женщина оформляла в банке кредит, сотрудница поняла, что это мошенники, и вызвала полицейских.

— Во время оформления кредита на мой телефон так и продолжали поступать звонки с неизвестных номеров. Сотрудница банка заметила это и пригласила своего руководителя. Специалисты позвонили в полицию. Мне объяснили, что деньгами пытаются завладеть преступники, — сообщила жительница Волгодонска.

По аналогичной схеме на 45-летнюю жительницу Волгодонска мошенники пытались оформить 300-тысячный кредит. В банке заметили неладное и вызвали правоохранителей. На 70-летнего пенсионера пытались оформить 50-тысячный заем. Уберегли от финансовых проблем и 74-летнюю женщину. Но так происходит не всегда. Зачастую люди лишаются всех денег и еще остаются должны банку.

Напомним, что сотрудники банка и правоохранители никогда не просят предоставить персональные данные, перевести деньги куда-то, оформить заем, установить приложения на телефон и предоставить сведения из сообщений. Так поступают только мошенники.

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