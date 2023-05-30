В Ростове из-за дождей вновь затопило переход на Гребной канал

Люди периодически жалуются на внушительную лужу, которая преграждает проход Фото: Рамиль Галиев

В Ростове-на-Дону после дождей вновь затопило переход на Гребной канал. Городские власти напоминают, что объект на самом деле - труба с водопропускной функцией, по которой можно перейти на другую сторону, минуя проезжую часть.

- По информации департамента автодорог, гидротехническое сооружение создано в целях отвода ливневых стоков и талых вод на рельеф местности. При благоприятной погоде используется пешеходами, но в период осадков происходит подтопление, - разъяснили в администрации Ростова.

К слову, двойное использование объекта - и как переход, и как трубу - еще в 2014 году утвердила госэкспертиза.

В администрации добавили, что с северной и южной сторон трубы уже установили щиты с описанием альтернативных маршрутов.

Добраться до Гребного канала «Дон» можно по тротуарам на Леворбережной и Бориса Слюсаря. «Зебры» есть в районе остановки «Городской пляж» и водноспортивного кластера «Акватория».

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