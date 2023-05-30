Посетители парка птиц «Малинки» в Ростовской области стали в 7 раз больше пользоваться интернетом

Фото: МегаФон

Туристы, посещающие южный парк птиц «Малинки», стали больше пользоваться интернетом. Так, в мае среднесуточный трафик абонентов МегаФона на территории парка увеличился в 7 раз по сравнению с апрелем. Ежедневно здесь скачивают свыше 21 тысячи Гб, такой объем сравним с отправкой порядка 120 селфи в минуту.

Больше всего этой весной посетители пользовались интернетом 6 мая, поскольку это был один из самых теплых праздничных дней.

При этом количество голосовых звонков сократилось на 10%. Отдыхающие предпочитают выкладывать фото из красочных локаций с пернатыми друзьями.

- Популярность путешествий по Ростовской области растет. По данным министерства экономического развития региона туристический поток в первом квартале 2023 года вырос в 1,6 раза. Мы развиваем нашу сеть так, чтобы при посещении достопримечательностей в любой точке области, наши абоненты могли пользоваться мобильными приложениями: строить маршруты, узнавать расписания, покупать билеты, — рассказал Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

Парк расположен недалеко от трассы М-4, так что сюда часто заглядывают путешественники, которые едут транзитом через Ростовскую область. Чаще всего это гости из Московской, Свердловской, Ленинградской, Ярославской областей и соседи из Волгограда. Ежегодно птичий питомник, на территории которого обитает около трех тысяч особей, в том числе, краснокнижных, принимает более двухсот тысяч гостей. На данный момент парк входит в пятерку крупнейших подобных природоохранных комплексов в России.