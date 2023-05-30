В Новочеркасске 1 июня все аттракционы для детей будут работать бесплатно

Взрослым, сопровождающим детей, придется заплатить за аттракционы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Международный день защиты детей, который празднуется 1 июня, в городе Новочеркасске Ростовской области в очередной раз аттракционы для детей будут работать бесплатно. Об этом сообщили в горадминистрации.

— Подростки старше 14 лет при предъявлении паспорта смогут воспользоваться всеми доступными им по возрасту аттракционами, включая экстремальные, — подчеркнули в администрации города.

При этом взрослым, сопровождающим детей, придется заплатить за аттракционы.

Аттракционы будут доступны бесплатно в течение всего дня, пока они работают. Так, в Александровском саду и парке Электровозостроителей — с 10.00 до 20.00. В парке микрорайона Октябрьского — с 10.00 до 18.00.

Напомним, что 1 июня на всей территории Ростовской области будет запрещено продавать спиртные напитки. Исключение сделано только для заведений общественного питания. Там можно будет приобрести пиво и напитки на его основе, сидр, пуаре и медовуху.

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