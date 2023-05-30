В Ростовской области с поезда дальнего следования сняли дебошира

Мужчину увезли в дежурную часть и составили административный протокол Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на станции Лихая наряд полиции потребовался для того, чтобы снять с поезда дальнего следования 37-летнего дебошира. Об этом рассказали в транспортной полиции.

Выяснилось, что хулиганил на маршруте Мурманск - Новороссийск житель Новочеркасска. По неизвестной причине, мужчина вышел из себя: начал нецензурно ругаться, пугал пассажиров, мешал всем отдыхать и совершенно не реагировал на замечания.

Дело приобретало не очень хороший оборот, поэтому начальник поезда обратился за помощью к правоохранителеям.

- В итоге задержанного увезли в дежурную часть. После этого был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, - сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Напомним, по статье «Мелкое хулиганство» грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

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Фотографии поврежденного имущества опубликовали в социальных сетях (подробности)