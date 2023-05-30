В Ростове-на-Дону имущество элеватора «Ковш» собирается выкупить компания из Волгограда

Торги планировали провести 29 мая Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону имущество портового элеватора «Ковш» по итогам торгов планировала выкупить волгоградская компания «Диона». Об этом говорится на сайте электронной площадки «Аукционы Сибири».

Известно, что заявки от потенциальных покупателей принимали примерно с середины апреля до 24 мая. Активы в рамках процедуры банкротства собирались продать 29 мая 2023 года.

Первый лот оказался самым объемным и дорогим - 901 млн рублей. За эти деньги предлагали технику - от вентиляторов до дробилок и зернометателей, а также недвижимость и земли. Например, два участок площадью 25 тысяч кв. метров, трехэтажное здание в 1,1 тысячи кв. метров, 8-этажную мельницу в 9,7 тысячи кв. метров и другие постройки.

Во второй и третий лоты вошли производственная техника, комплектующие, принтеры, сканеры, спецодежда и мебель. Стоимость одного из блоков вещей оценили в 38,4 млн рублей, цена другого блока составила 1,4 млн рублей.

Добавим, судя по опубликованным протоколам, из-за участия только одной компании торги признали несостоявшимися.

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