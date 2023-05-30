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НовостиОбщество30 мая 2023 13:11

До начала лета жители Ростовской области еще могут выбрать объекты благоустройства

Голосование закончится через два дня
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Оставить свой голос за объекты благоустройства можно еще в течение двух дней.

Оставить свой голос за объекты благоустройства можно еще в течение двух дней.

Фото: Иван ВИСЛОВ

До 31 мая мая включительно жители Ростовской области еще могут проголосовать за те парки и скверы, которые, по их мнению, следовало бы благоустроить. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Голосование – наиболее эффективный инструмент по вовлечению граждан в вопросы благоустройства. Популярные у людей территории в дальнейшем становятся точками притяжения. Правильное, востребованное благоустройство всегда повышает экономическую привлекательность территории, - отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

В конкурсе участвуют 55 муниципалитетов. Они представили 135 проектов.

Территории, за которые проголосовало большее число участников, и смогут получить поддержку по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Голосование идет с 15 апреля. За это время свои голоса уже отдали 465 тысяч жителей Ростовской области. Оставить свой голос можно на платформе za.gorodsreda.ru. Такая возможность остается в течение двух дней, до 1 июня.

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