Алексей Логвиненко в составе делегации Ростова-на-Дону прибыл в город-побратим Ереван

Делегация Ростова впервые после пандемии посетила Ереван. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

Делегация Ростова-на-Дону впервые после пандемии посетила город-побратим Ереван. Об этом сегодня, 30 мая, в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- У Ростова 16 городов-побратимов, и Ереван среди них занимает особое место. Активно сотрудничаем во многих областях. Наши народы многое объединяет. Диаспора армян, проживающих в Ростове, самая большая по численности - более 44 тысяч человек, - отметил Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, в ходе встречи стороны обсудят программу сотрудничества городов на 2023-2025 годы, а также наметят новые проекты. В частности, будут говорить о налаживании регулярного автобусного сообщения и о проведении Дней города Ростова и Еревана.

Добавим, представители донской столицы уже возложили цветы и венки к мемориалу, посвященному жертвам геноцида армян 1915 года. Также состоялась встреча с исполняющим обязанности мэра Еревана Левоном Оганесяном.

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