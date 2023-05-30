Следователи начали проверку после обрушения потолка в одной из квартир Ростова

Жильцы опасаются, что обрушение может произойти и в их квартирах. Фото: Александр РОГОЗА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку из-за нарушения прав граждан, которые живут в аварийном жилье в Ростове. Поводом проверки стала информация в СМИ, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о многоквартирном жилом доме, где в одной из квартир произошло обрушение потолка. Жильцы уверяют, что другие квартиры от этого тоже не застрахованы — уж очень в доме ненадежные потолочные перекрытия.

Здание, а в нем живут и дети, давно признано аварийным. Но расселения пока так и не случилось. Жильцам предлагают покинуть родные пенаты на неподходящих для них условиях. Владельцы квартир и члены их семей должны были бы перебраться в маневренный фонд, где им отвели бы по 6 квадратных метров на человека.

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