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НовостиОбщество30 мая 2023 11:56

Эксперты установили, что треть российских семей направляет материнский капитал на улучшение жилищных условий

Родители готовы тратить материнский капитал на погашение ипотеки или первоначальный взнос по ипотечному кредиту
Наталья ВЕСНИНА
Эксперты установили, что треть российских семей направляет материнский капитал на улучшение жилищных условий

Эксперты установили, что треть российских семей направляет материнский капитал на улучшение жилищных условий

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Согласно опросу, проведенному ВТБ и банком «Открытие» к Международному дню защиты детей 1 июня, 32% опрошенных стали родителями в этом году или планируют появление ребенка в ближайшее время. Данные опроса также показали, что родители склонны тратить материнский капитал на погашение ипотеки либо на первоначальный взнос по ипотечному кредиту. С начала года на улучшение жилищных условий было направлено почти 7,5 млрд рублей.

Вопросы касались и семейных отношений. 39% опрошенных назвали отношения со своими детьми очень хорошими, потому что прекрасно ладят и понимают друг друга. Еще 43% полагают, что у них с детьми хорошие отношения: иногда бывают ссоры, но всегда удается найти общий язык. Только 4% считают отношения с детьми сложными из-за частых ссор и отсутствия взаимопонимания. У остальных опрошенных сейчас нет детей.

Четверть опрошенных хотели бы иметь в семье одного ребенка, 48% - двоих, 16% - троих, 4% - четверых, 2% - пять и более детей. Были и люди, которые вообще не хотят детей. В среднем по стране таких оказалось 5% .

Россияне с момента рождения ребенка и до его совершеннолетия могут рассчитывать на поддержку государства. 68% участников опроса сообщили, что получали материнский капитал. Из них 20% пока не решили, куда его потратить. 18% направят или уже направили его на погашение действующего ипотечного кредита. 14% используют эти деньги на первоначальный взнос по ипотеке (в Южном федеральном округе доля равна 18%). 13% считают лучшим способом потратить материнский капитал образование детей.

По данным ВТБ треть родителей – клиентов банка в 2023 году использовали маткапитал на улучшение жилищных условий. Более 3,67 млрд рублей было направлено на досрочное погашение ипотеки. Ещё 3,8 млрд рублей - в качестве первоначального взноса.