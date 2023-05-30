Эксперты установили, что треть российских семей направляет материнский капитал на улучшение жилищных условий Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Согласно опросу, проведенному ВТБ и банком «Открытие» к Международному дню защиты детей 1 июня, 32% опрошенных стали родителями в этом году или планируют появление ребенка в ближайшее время. Данные опроса также показали, что родители склонны тратить материнский капитал на погашение ипотеки либо на первоначальный взнос по ипотечному кредиту. С начала года на улучшение жилищных условий было направлено почти 7,5 млрд рублей.

Вопросы касались и семейных отношений. 39% опрошенных назвали отношения со своими детьми очень хорошими, потому что прекрасно ладят и понимают друг друга. Еще 43% полагают, что у них с детьми хорошие отношения: иногда бывают ссоры, но всегда удается найти общий язык. Только 4% считают отношения с детьми сложными из-за частых ссор и отсутствия взаимопонимания. У остальных опрошенных сейчас нет детей.

Четверть опрошенных хотели бы иметь в семье одного ребенка, 48% - двоих, 16% - троих, 4% - четверых, 2% - пять и более детей. Были и люди, которые вообще не хотят детей. В среднем по стране таких оказалось 5% .

Россияне с момента рождения ребенка и до его совершеннолетия могут рассчитывать на поддержку государства. 68% участников опроса сообщили, что получали материнский капитал. Из них 20% пока не решили, куда его потратить. 18% направят или уже направили его на погашение действующего ипотечного кредита. 14% используют эти деньги на первоначальный взнос по ипотеке (в Южном федеральном округе доля равна 18%). 13% считают лучшим способом потратить материнский капитал образование детей.

По данным ВТБ треть родителей – клиентов банка в 2023 году использовали маткапитал на улучшение жилищных условий. Более 3,67 млрд рублей было направлено на досрочное погашение ипотеки. Ещё 3,8 млрд рублей - в качестве первоначального взноса.