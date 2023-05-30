В Ростовской области пьяный мужчина зарезал знакомого

Во время допроса обвиняемый свою вину признал полностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 46-летнему жителю города Батайска предъявили обвинение в причинении тяжких телесных повреждений мужчине, от чего тот скончался. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным правоохранителей, трагедия произошла в ночь с 27 на 28 мая в доме, расположенном в городе Батайске. Пьяный мужчина поссорился со знакомым. В итоге он его несколько раз ударил ножом. От полученных травм тот сразу же скончался. После этого мужчину задержали.

Во время допроса обвиняемый свою вину признал. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Морозовске 20-летнего мужчину заподозрили в жестоком убийстве знакомого, а потом спрятал его тело. Все он делал в пьяном виде.

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