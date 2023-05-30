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НовостиОбщество30 мая 2023 13:16

В Ростове 31 мая на Темернике в некоторых домах не будет света

Без электричества останется ряд многоэтажек
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Света не будет в нескольких домах на улице миронова.

Света не будет в нескольких домах на улице миронова.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове в среду, 31 мая, выключат свет. Целый день ростовчане не смогут пользоваться электроприборами. Об этом свидетельствует график отключения АО «Донэнерго».

Без света останутся жители улицы Миронова, что в Первомайском районе города. Если конкретнее, то подача энергии будет прекращена в дома под номерами - 4/2, 4/1, 2/2, 2/1, 2Е, 2Г, 2Д, 2В и 2А. В течение восьми часов, с 9.00 до 17.00, квартиры в этих многоэтажках окажутся обесточенными.

- Отключение будет плановым, - добавили коммунальщики. - Оно вызвано техническим обслуживанием оборудования.

Подача электроэнергии возобновится примерно после пяти часов вечера.

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