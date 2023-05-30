Аналитики установили наиболее востребованные сферы бизнеса

Фото: пресс-служба ВТБ.

По данным онлайн-сервиса регистрации бизнеса ВТБ, чаще всего пользователи открывают свой бизнес в возрасте от 35 до 44 лет. При этом мужчины регистрируют компании в 1,5 раза чаще, чем женщины, а основной сферой для нового бизнеса стала интернет-торговля.

По формам бизнеса традиционно лидируют ИП. За весь 2022 год доля индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с помощью сервиса, составила 81%, в первом квартале 2023 года – около 84%. Основное число регистраций через сервис проходит в Москве и Санкт-Петербурге (более 50%). В топ-5 наиболее активных городов также вошли Екатеринбург, Барнаул, Уфа, Пермь, Новосибирск.

За первый квартал 2023 года 40% новых компаний было зарегистрировано в сфере интернет-торговли. Также востребованными сферами стали строительство, аренда и управление недвижимостью, грузовые перевозки, оптовая торговля, общепит и доставка продуктов, а также разработка ПО.

- Предприниматели все активнее осваивают работу с маркетплейсами, поэтому интернет-торговля закономерно стала одним из самых популярных направлений для регистраций бизнеса через наш онлайн-сервис. Он помогает зарегистрировать бизнес без визита в ФНС, − прокомментировал Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

На россиян в возрасте от 35 до 44 лет приходится 36% зарегистрированных компаний, около четверти открывают клиенты в возрасте 25-34 лет, на третьем месте с долей 15% − пользователи 45-54 лет. За последний год на 3% увеличилась доля предпринимателей в возрасте 18-24 лет.