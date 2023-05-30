Глава администрации Таганрога объяснил подтопление рощи Дубки

Кратковременный подъем воды произошел в нижней части рощи Фото: Иван МАКЕЕВ

Подтопление после дождя на территории рощи Дубки в Таганроге произошло из-за большого количества осадков и случайного мусора. Об этом 30 мая в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Андрей Фатеев.

- Канализационный коллектор работал в штатном режиме. Вместе с тем, из-за большого объема осадков в балку Черепаха было нанесено значительное количество случайного крупногабаритного мусора, который временно перекрыл вход в ливневый канал, находящийся на Дзержинского, - разъяснил Андрей Фатеев.

Чиновник уточнил, что «кратковременный подъем воды произошел в нижней части рощи». После очистки сток нормализовался.

- Дал поручение еще раз проверить всю водоотводную систему города, - добавил Андрей Фатеев.

Напомним, 29 мая в Таганроге прошел сильный дождь. За сутки по номеру «112» поступило 1073 обращения. Произошло 12 случаев обрывов проводов, а также подтопило четыре жилых дома на Амвросиевской и Южном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростовской области опровергли слухи и заявили о запрете на снос Парамоновских складов

Речь идет об объекте федерального значения (подробности)