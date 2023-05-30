Инженера-конструктора из Ростова-на-Дону арестовали по подозрению в шпионаже

Слушания состоялись в Лефортовском суде Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН

Инженера-конструктора оборонного предприятия из Ростова-на-Дону отправили под стражу. Это решение утвердил Лефортовский суд Москвы, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

- Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 24 дня, - прокомментировали журналистам.

Напомним, жителя Дона задержали по подозрению в государственной измене. Предварительно, с февраля по апрель 2023 года мужчина вел переписку с представителем ГУР МО Украины, а также передавал информацию о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса и средств ПВО.

Добавим, ранее журналисты «КП - Ростов-на-Дону» выяснили эксклюзивную информацию относительно личности задержанного. Известно, что донской специалист хотел уехать в США.

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