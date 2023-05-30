30 мая в Ростове после дождя ограничили проезд по улице Малиновского

Движение машин ограничили с 16 часов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня, 30 мая, в Ростове-на-Дону после дождя ограничили проезд по улице Малиновского. Об этом сообщает городская администрация.
- В связи с повышением уровня воды с 16 часов ограничено движение машин по Малиновского, в границах пересечения с проспектом Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии, - предупреждают власти.
Миновать указанный участок пути рекомендуют по маршруту: Малиновского - Стачки - Зорге - 339-й Стрелковой Дивизии - Малиновского.
Напомним, ранее администрация Ростова проинформировала, что улицу Малиновского будут перекрывать при угрозе подтопления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове из-за дождей вновь затопило переход на Гребной канал
Речь идет о гидротехническом сооружении с водопропускной функцией (подробности)