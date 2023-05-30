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НовостиОбщество30 мая 2023 13:57

30 мая в Ростове после дождя ограничили проезд по улице Малиновского

Водителям рекомендуют пользоваться альтернативным маршрутом
Ангелина СКИБА
Движение машин ограничили с 16 часов

Движение машин ограничили с 16 часов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 30 мая, в Ростове-на-Дону после дождя ограничили проезд по улице Малиновского. Об этом сообщает городская администрация.

- В связи с повышением уровня воды с 16 часов ограничено движение машин по Малиновского, в границах пересечения с проспектом Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии, - предупреждают власти.

Миновать указанный участок пути рекомендуют по маршруту: Малиновского - Стачки - Зорге - 339-й Стрелковой Дивизии - Малиновского.

Напомним, ранее администрация Ростова проинформировала, что улицу Малиновского будут перекрывать при угрозе подтопления.

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