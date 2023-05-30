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НовостиОбщество30 мая 2023 16:53

В Ростове из-за непогоды до 1 июня продлили режим повышенной готовности спасателей

Он будет действовать до 23 часов
Лейла МИРИШОВА
Дождь накрыл донскую столицу днем 30 мая

Дождь накрыл донскую столицу днем 30 мая

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове снова объявили режим повышенной готовности спасателей (РСЧС). Об этом на своей странице в Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Дождь накрыл донскую столицу днем 30 мая. Особенно сильные осадки наблюдались чуть больше часа, однако этого времени хватило, чтобы подтопить дома. Всего вода проникла в шесть частных домовладений, ветер повалил пять деревьев, а две ливневки оказались засорены.

ЧС ликвидировали спасатели и аварийные бригады районных администраций, а также коммунальщики.

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(Подробности)