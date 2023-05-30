В Таганроге продолжаются работы по обновлению морпорта

За последние два года там благоустроили участки возле корабля-памятника морякам Азовской военной флотилии и площади морского вокзала. Фото: правительство Ростовской области

В Таганроге продолжают обновлять морской порт. Об этом 30 мая сообщили в правительстве Ростовской области.

За последние два года там благоустроили участки возле корабля-памятника морякам Азовской военной флотилии и площади морского вокзала. Рабочие установили новые бортовые камни, обрезали кустарники и деревья, убрали сухостой и высадили цветы и кустарники. На дороге уложили новый асфальт. Фасад самого здания также привели в порядок.

На причале №99 пару недель назад завершили строительство плавучего причала. Его смонтировали и переместили на внутреннюю платформу, пока идут дноуглубительные работы. Завершить их планируют к 30 июня. А через несколько дней после этого, 2 июля, новый причал сможет принять первое пассажирское судно.

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(Подробности)