В последний день весны в Ростов придут дожди и гроза

В городе будет пасмурно и дождливо
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону в последний день весны придет непогода. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».
В среду, 31 мая, в донской столице весь день будет пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Синоптики предупредили о сильном дожде и грозе. Вечером осадков не ожидается, а в городе станет прохладнее до +19. Порывы ветра в этот день достигнут всего восьми метров в секунду.
Отметим, что ростовчанам стоит быть внимательнее во время непогода и соблюдать правила безопасности.
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