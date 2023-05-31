В последний день весны в Ростов придут дожди и гроза

В городе будет пасмурно и дождливо Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону в последний день весны придет непогода. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

В среду, 31 мая, в донской столице весь день будет пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Синоптики предупредили о сильном дожде и грозе. Вечером осадков не ожидается, а в городе станет прохладнее до +19. Порывы ветра в этот день достигнут всего восьми метров в секунду.

Отметим, что ростовчанам стоит быть внимательнее во время непогода и соблюдать правила безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ее перевернуло с ног на голову: опубликовано видео обрушения трибуны с людьми на Гребном канале в Ростове

Опубликовано видео обрушения трибуны с людьми на Гребном канале в Ростове 30 мая 2023

(Подробности)