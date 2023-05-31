В Ростовской области задержали 51-летнего мужчину по подозрению в убийстве бывшей супруги

Подозреваемого задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Неклиновском районе задержали 51-летнего мужчину поп подозрению в убийстве экс-супруги. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, между бывшими возлюбленными произошел конфликт из-за проведения времени с общим ребенком. Мать не хотела, чтобы отец виделся с чадом. В результате бывший супруг в ярости взял нож и ударил 50-летнюю женщину восемь раз. Пострадавшую медики доставили в больницу. Известно, что мужчина родом из Ханты-Мансийского автономного округа.

Подозреваемого задержали правоохранители и возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

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