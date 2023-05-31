В Ростове в Суворовском мужчина взорвал петарду на детской площадке

Жители переполошись от громкого звука и вызвали правоохранителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону, в микрорайоне Суворовском, мужчина взорвал петарду на детской площадке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Происшествие случилось 30 мая на улице Печерского.

По предварительной информации, в полицию поступило сообщение о громком хлопке на одной из детских площадок в районе. Жители переполошились от громкого звука и вызвали правоохранителей. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину.

- Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)