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НовостиОбщество31 мая 2023 6:35

В Ростове в Суворовском мужчина взорвал петарду на детской площадке

Его задержали правоохранители
Лейла МИРИШОВА
Жители переполошись от громкого звука и вызвали правоохранителей.

Жители переполошись от громкого звука и вызвали правоохранителей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону, в микрорайоне Суворовском, мужчина взорвал петарду на детской площадке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Происшествие случилось 30 мая на улице Печерского.

По предварительной информации, в полицию поступило сообщение о громком хлопке на одной из детских площадок в районе. Жители переполошились от громкого звука и вызвали правоохранителей. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину.

- Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)