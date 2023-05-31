В Батайске на Островского после хлопка выгорел грузовой автомобиль

В тушении задействовали 8 человек и 2 единицы техники
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Батайске на улице Островского выгорел грузовой автомобиль. Об этом утром 31 мая сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, вызов на место происшествия поступил ночью, около 3:43. Возгорание ликвидировали в 4:08 на площади в 8 кв. метров. В тушении задействовали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
- Пострадавших нет. Причины случившегося выясняются, - подчеркнули в МЧС.
Добавим, ранее в социальных сетях местные жители сообщили, что перед возгоранием слышали «мощный хлопок».
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