В Батайске на Островского после хлопка выгорел грузовой автомобиль

В тушении задействовали 8 человек и 2 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Батайске на улице Островского выгорел грузовой автомобиль. Об этом утром 31 мая сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, вызов на место происшествия поступил ночью, около 3:43. Возгорание ликвидировали в 4:08 на площади в 8 кв. метров. В тушении задействовали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

- Пострадавших нет. Причины случившегося выясняются, - подчеркнули в МЧС.

Добавим, ранее в социальных сетях местные жители сообщили, что перед возгоранием слышали «мощный хлопок».

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